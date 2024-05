1 plaque 1 plat. 100 recettes express au four pour toute la famille

100 repas gain de temps grâce à ces recettes de plats complets, en une seule cuisson, avec juste la plaque du four ! Ne perdez plus de temps à cuisiner ! Composez 100 repas variés et ultra rapides grâce à ces recettes "tout en un" qui ne nécessitent qu'un ustensile et une seule cuisson : une plaque de four ! Lèchefrite ou plaque à gâteau, garnissez-la des différents ingrédients et réalisez en un claquement de doigts un repas savoureux et pas prise de tête. Vous retrouverez les classiques légumes rôtis ou frites au four, mais aussi des idées qui vont chambouler votre quotidien : carottes laquées faciles, légumes rôtis et crumble, tian express de légumes racines, pilons de poulets marinés et purée de butternut, fonds d'artichauts rôtis au saint marcellin, toasts de cheddar grillés, croque monsieur de légumes, porc effiloché et petits légumes... Vous ne rêvez pas, c'est votre four qui fera tout le travail !