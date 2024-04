En attendant les JO 2024, les Jeux olympiques antiques

Alors que les Jeux olympiques antiques sont bien connus — initiés par les Grecs, disparus plus tard, puis ressuscités à la fin du XIXe siècle par Pierre de Coubertin — beaucoup ignorent qu'ils n'étaient qu'une des nombreuses festivités majeures de la vie grecque antique.

Ces jeux faisaient partie d'un cycle de quatre ans appelé la Période, qui incluait également les Jeux pythiques, isthmiques et néméens. Des athlètes célèbres comme Milon de Crotone sont devenus immortels au fil des siècles. Ces jeux, qui imposaient une trêve parmi les cités grecques constamment en guerre, ont contribué à une globalisation sans précédent du monde méditerranéen.

Ce livre richement illustré de cartes, de frises chronologiques et de profils de personnalités bien connues, apporte un nouvel éclairage sur ces événements sportifs anciens. Il explore l'entraînement et l'alimentation des athlètes, les festivités entourant les compétitions, le rôle des femmes et les enjeux géopolitiques, reliant ainsi le passé au présent.

Les éditions Armand Collin nous en proposent les premières pages en avant-première :

Anne Martinetti, auteure de vingt livres mélangeant gastronomie et divers univers culturels, et traduits dans quinze langues, a notamment écrit des œuvres inspirées par Alfred Hitchcock et Agatha Christie.

Elle a co-écrit un livre avec le chef Guy Savoy en 2022 sur les écrivains du XVIe siècle et a publié un suivi sur les écrivains du XVIIe siècle en 2023.