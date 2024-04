Le géant Igor Stravinsky se raconte

Igor Fedorovitch Stravinsky, né en 1882 près de Saint-Pétersbourg et décédé en 1971 à New York, est l'un des compositeurs les plus influents du XXe siècle. Naturalisé français puis américain, il a révolutionné la musique avec des œuvres comme L'Oiseau de feu, Petrouchka, et surtout Le Sacre du printemps.

Ce dernier ballet, présentant un rituel païen russe, a marqué une rupture avec les traditions classiques, explorant autant le néoclassicisme que le sérialisme.

Les entretiens de Stravinsky avec Robert Craft, chef d'orchestre et critique musical américain, sont divisés en quatre parties : ses méthodes de composition, ses contemporains, sa vie personnelle, et ses perspectives sur la musique contemporaine, incluant des figures telles que Boulez et Stockhausen.

Ces discussions offrent un aperçu rare de sa carrière, depuis son enfance dans la Russie impériale jusqu'à ses collaborations avec Diaghilev, Nijinsky, et les Ballets russes.

Les éditions Allia nous en proposent les premières pages en avant-première :

Cet ouvrage traduit par Olivier Borre et Dario Rudy, avec ses éditions illustrées, nous plonge dans une époque artistique richement féconde, permettant de comprendre de manière approfondie le parcours et les réflexions d’un géant de la musique moderne.