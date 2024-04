Cyril Pedrosa raconte un an de son monde

Cyril Pedrosa, reconnu comme l'un des créateurs les plus novateurs et appréciés de son temps, utilise cette "autobio-graphie" pour partager ses réflexions sur l'art du dessin et son analyse du monde entre juin 2022 et décembre 2023. L'album, profondément émouvant et impressionnant, repousse les limites de la bande dessinée, en établissant un lien entre images et textes qui est émotionnel plutôt que narratif.

Cela permet d'exprimer de manière stupéfiante des émotions telles que la colère, la joie et les peurs, à travers le passé, le présent et l'avenir.

Les éditions Dupuis nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né en 1972 et formé en animation, Cyril Pedrosa a brièvement travaillé pour les Studios Disney avant de rencontrer le scénariste David Chauvel, ce qui l'a orienté vers la bande dessinée. Leur collaboration a donné naissance à des œuvres telles que la tétralogie Ring Circus et les sagas Les Aventures spatio-temporelles de Shaolin Moussakan et Brigade Fantôme. En parallèle, Pedrosa a développé ses propres récits, comme Les Coeurs solitaires, Trois Ombres – qui a reçu le Prix Essentiel au Festival d'Angoulême en 2008 – et Autobio.

Son œuvre Portugal, parue en 2011, lui a valu une large reconnaissance et plusieurs récompenses, dont le Prix du public du Festival d'Angoulême. Les Équinoxes, sorti quatre ans plus tard, a confirmé sa capacité à raconter des histoires personnelles avec une maîtrise de la couleur directe. En 2013, il a co-fondé la revue numérique Professeur Cyclope avec d'autres auteurs. En 2018, L'Âge d'or, écrit avec Roxanne Moreil, marque son retour au label Aire Libre.