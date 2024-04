Henri Vaillant, héros de la résistance et visionnaire de l'automobile

Ces véhicules, conçus avec passion et ingéniosité, lui permettent de participer à des courses emblématiques telles que les Mille Miglia, illustrant son talent inégalé de pilote.

La création de Vaillante n'est pas seulement une réussite technique et sportive, mais elle marque également le début d'une aventure industrielle et familiale exceptionnelle. Michel, son jeune fils, montre déjà un intérêt prononcé pour le pilotage, présageant la continuation de l'héritage familial dans l'univers de la course automobile.

L'implication de Jean-Pierre, l'autre fils d'Henri, dans le pilotage d'une Vaillante pour le prestigieux 24 Heures du Mans, témoigne de la confiance que Henri place dans la nouvelle génération, malgré les inquiétudes d'Elizabeth, la matriarche de la famille.

Cette saga familiale et industrielle, teintée de succès, de défis et de passion pour l'automobile, est bientôt à découvrir dans un volume complet, promettant de révéler les profondeurs de l'histoire d'Henri Vaillant et de sa famille.

Les éditions Dupuis nous en proposent les premières pages en avant-première :

Marc Bourgne, né en 1967 à Versailles, a nourri dès l'enfance une passion pour la BD qui l'a conduit, après des études d'Histoire, à embrasser une carrière d'auteur de bandes dessinées. Il a débuté avec sa série sur l'Alaska, Être libre, avant de collaborer à des projets reconnus comme Barbe-Rouge, Voyageur et All Watcher. Bourgne excelle aussi en tant que scénariste avec des œuvres comme Les Pirates de Barataria et a contribué au renouveau de Michel Vaillant chez Dupuis. Son talent pour le découpage et le réalisme s'est affirmé à travers une diversité de genres, confirmant son empreinte dans le monde de la BD.

Claudio Stassi, artiste italien basé à Barcelone, est un dessinateur de bandes dessinées et directeur artistique reconnu, avec un portfolio varié incluant l'enseignement de la bande dessinée en Italie et en Espagne. Il a remporté plusieurs prix pour Brancaccio, chroniques d'une mafia ordinaire et a connu un succès éditorial avec C'est pour ça que je m'appelle Giovanni. Stassi a travaillé avec de grandes maisons d'édition et des auteurs réputés, contribuant à divers genres et formats, des romans graphiques pour enfants à des adaptations littéraires sérieuses.

En 2021, il entre dans l'univers de Michel Vaillant avec Dupuis et Graton éditeur, et continue à élargir son œuvre en adaptant des romans importants en bandes dessinées.