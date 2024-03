La perte d'un parent nous confronte à notre propre finitude

Suite au décès de son père, le protagoniste se rend dans son village natal, lieu de son enfance. Cette période de deuil le plonge dans une sorte de « nuit », où les lieux familiers de son passé semblent s'être transformés en un village provincial quelconque, évolué et modernisé. Les seuls fils le reliant encore à cette époque révolue sont sa mère et la nature, gardiennes du sentiment de pérennité.

Chercher à « repousser la nuit » équivaut à vouloir prolonger l'innocence de l'enfance, mais aussi à s'opposer à la transformation urbaine des paysages et à la fatalité de la mort. C'est aussi une manière de perpétuer la vie jusqu'à l'aube à travers les souvenirs et la littérature.

Les éditions Arléa nous en proposent les premières pages en avant-première :

Jean-Pierre Ferrini, né en 1963 à Besançon, est le créateur d'un cycle autobiographique intitulé Je cherchais un pays (Le Temps qu’il fait, 2023), qui rassemble divers écrits, certains inédits et d'autres parus récemment, y compris Bonjour monsieur Courbet (Gallimard, « L’un et l’autre », 2007), Le pays de Pavese (Gallimard, « L’un et l’autre », 2009) et Le grand poème de l’Iran (Le temps qu’il fait, 2016). De ces œuvres, il a dérivé le concept d'« autopographie », un genre littéraire fusionnant topographie et autobiographie pour lier l'individu à l'espace qu'il occupe.

Ferrini est également connu pour ses essais, notamment sur Dante, avec des ouvrages comme Dante et Beckett (Hermann, 2003/2021) et Dante et les écrivains (Hermann, 2006/2021), et a contribué à l'édition de La Divine Comédie traduite par Jacqueline Risset (Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2021). Il contribue régulièrement à diverses revues et exerce en tant que formateur en écriture. Parmi ses publications figure également Un voyage en Italie (Arléa, 2013).