Au Liban, l'homme qui plantait des cèdres

C'est par elle que Laurent découvre l'engagement du docteur Youssef Tawk, appuyé par Désirée et quelques autres, dans sa lutte acharnée contre la désertification implacable des montagnes libanaises, visant à ressusciter la forêt. Son travail aboutit à un reportage pour Faut pas rêver, mettant en lumière ce projet ambitieux souvent considéré comme utopique. L'évocation de L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono, cher à Youssef, est inévitable...

La rencontre entre Laurent et Youssef a forgé une amitié durable de plus de vingt ans et a donné naissance à un film, La Bataille du Cèdre (2018), acclamé par la critique et diffusé sur Ushuaia TV, TF1, TMC, en Belgique et au Liban.

Le récit de leur échange dépeint Youssef comme un personnage peu commun : toujours médecin à Bécharré, cet ardent défenseur des cèdres a inspiré un mouvement plus large, avec plusieurs initiatives d'ampleur visant à revitaliser la plus vaste forêt de cèdres du Liban. Youssef se révèle être également un poète un, philosophe, un écologiste.

Les éditions Arléa nous en proposent les premières pages en avant-première :

Laurent Sorcelle, né à Bourges en 1961, écrivain et réalisateur de documentaires, a écrit son premier roman, Le Trésor de Los Mangos (L’Arcande, 2010), et Sancerre, terre et vin d’enchantement (L’Arcande, 2012, récompensé par le Prix spécial du Jury Jean Carmet au Salon de Saumur 2013).

Ses documentaires, souvent centrés sur des initiatives environnementales positives, incluent En terre écossaise de France (France 3, 2020), Les Arbres qui chantent (France 3, 2021), et Cacao & Chocolat ! (France 3 / TV5 Monde 2024).

Youssef Tawk, médecin au Liban, est célèbre pour son engagement dans la plantation de cèdres...