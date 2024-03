L'Éclaireuse. Entretiens avec Marie de Hennezel

Depuis plus de trente ans, Marie de Hennezel, psychanalyste et essayiste, a été pionnière dans la réflexion sur l'art du "bien vieil lir" et celui, tabou, du "bien mourir". Son parcours personnel, encore largement méconnu, ses choix de vie et ses expériences puisées aux sources les plus inattendues expliquent pourquoi cette femme libre est l'une des très rares personnes, sinon la seule, capable de nous éclairer aujourd'hui de manière concrète, positive, globale et profondément humaine sur ces questions.