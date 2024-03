À la rencontre de celles et ceux qui partagèrent la vie de Kafka

La vie après Kafka explore la dualité enchantée et toxique des souvenirs, et souligne le courage nécessaire pour surmonter les décombres de l'Europe pré-guerre et se reconstruire dans un monde nouveau.

Magdaléna Platzová a entrepris de retracer l'histoire de Felice en Amérique en 2010, profitant de la présence encore du fils de cette dernière. Ce livre, fruit de ses rencontres avec lui et sa famille, ne se limite pas à l'histoire de Felice mais s'étend à d'autres figures marquantes de l'entourage de Kafka.

Fille de la dissidente tchèque Eda Kriseová et du cinéaste Josef Platz, Magdaléna Platzová a grandi à Prague. Après avoir vécu à Washington DC et à New York, où elle a enseigné la littérature à l'Université de New York, elle réside désormais à Lyon. Parmi ses œuvres, elle compte plusieurs romans, dont Le saut d’Aaron édité par Agullo Editions, lequel a été finaliste du prix Lidové Noviny du livre de l’année.