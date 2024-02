Le livre de l'amour infini. Vie d’Apollonios, homme et dieu

Le Livre de l'amour infini raconte la vie d'Apollonios de Tyane, philosophe grec du Ier siècle apr. J. -C. qui, guidé par une intense soif de sagesse, a voyagé jusqu'en Inde et en Afrique noire. De retour à Rome après ses échanges avec les Perses, les bouddhistes, les Nubiens et tant d'autres, il a multiplié les enseignements et les guérisons au point d'être considéré par les oracles et par les peuples comme un homme divin. En révélant son histoire, Damis, son plus fidèle disciple, décrit aussi son propre cheminement. Une épreuve après l'autre, il perçoit que tout dans l'existence ne se joue pas dans les termes des hommes ; que le Soleil, la Lune, les étoiles, la Terre, ne sont pas les éléments inanimés d'un décor pour les drames des humains, ni des ressources à exploiter pour leur confort ; qu'ils requièrent de chacun quelque chose, dont chacun seul a le secret, mais que chacun a oublié - pour le péril de tous. Leurs aventures, riches en rebondissements, sont les sources d'une sagesse en perpétuel mouvement. Ce Livre de l'amour infini, qui donne à voir l'extraordinaire portée des spiritualités anciennes et réhabilite l'un de ses maîtres injustement oublié, est le roman vrai de l'Antiquité.