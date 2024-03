Kid Paddle dans cet espace emblématique de la série, la salle d'arcade

Ce lieu représente le summum de l'amusement pour Kid, qui rêverait de s'immerger dans cet univers de jeux aux côtés de ses camarades... si ce n'était pour l'attitude intransigeante du gérant.

Dans le dernier recueil de ses aventures, Kid Paddle met à l'honneur cet espace emblématique de la série : la salle d'arcade, ainsi que Mirador, son intimidant propriétaire.

Les éditions Dupuis nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né en 1963 à Etterbeek, Belgique, Michel Ledent, plus connu sous le nom de Midam, a grandi avec une passion pour les monstres et un rêve de devenir camionneur. Sa fascination précoce pour la bande dessinée l'a conduit à réaliser sa première planche à l'adolescence, puis à poursuivre des études en illustration à Saint-Luc, Bruxelles. Après des débuts modestes, sa carrière a pris son envol avec la création de Kid Paddle dans le Journal Spirou en 1993, personnage devenu emblématique avec 16 tomes et plus de 10 millions d'albums vendus.

Midam a ensuite élargi son univers créatif avec la série Game Over et le personnage écologique Grrreeny, tout en fondant sa propre société de production et d'édition. Récemment, il se concentre sur la création d'illustrations en couleurs directes, explorant l'univers des monstres avec une nouvelle série, New Blork City, tout en continuant de repousser les frontières de son art.