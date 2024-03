L' homme pour qui peindre était synonyme de vivre

Jean Hélion (1904-1987), initialement passionné de poésie et ayant quitté une école d'ingénieurs, s'installe à Paris où il travaille dans des cabinets d'architecture et consacre ses loisirs au dessin de bâtiments.

Sa réalisation que ces structures étaient entourées de personnes et surmontées de nuages le pousse vers la peinture. Après des périodes de difficultés et d'exploration artistique, il rencontre l'abstraction géométrique grâce à l'influence de ses amis Mondrian et Van Doesburg, devenant ainsi un des représentants majeurs de ce mouvement artistique avant-gardiste.

Cependant, juste avant la Seconde Guerre mondiale, il opère un tournant significatif vers la figuration, non pas en rejet de l'abstraction mais comme une extension de celle-ci, un choix audacieux qui fut mal compris pendant longtemps. Cette reconnaissance tardive éclaire la contribution d'Hélion comme figure importante de l'art du XXe siècle.

Sa première biographie, à la fois savante et vivante, retrace la vie et l'œuvre d'un homme pour qui peindre était synonyme de vivre.

Les éditions Flammarion nous en proposent les premières pages en avant-première :

Fabrice Gaignault, auteur de plusieurs romans et essais notables tels que La vie la plus douce et le Dictionnaire de littérature à l’usage des snobs, traduits en de multiples langues, et connu pour ses ouvrages influents sur le rock, est également rédacteur en chef de la section Art du magazine Transfuge.

Parmi ses travaux récents, on compte une œuvre consacrée à Patrick Procktor, révélant les secrets de David Hockney.