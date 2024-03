Ombres et lumières dans La Grande Librairie : vivre ensemble ?

Dans Comment ça va pas ? (Grasset) Delphine Horvilleur s’interroge sur les conséquences collectives du massacre perpétré par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Dans un climat où culminent violences, divisions et incertitudes, comment ne pas se laisser déshumaniser par la haine ?

Dominique Eddé est née au Liban et toute son oeuvre est imprégnée par le Moyen-Orient. Dans une magnifique tribune écrite pour le journal « Le Monde » et datée du 31 octobre, elle nous invitait à réunir nos forces pour empêcher que « la barbarie ne triomphe à nos portes ». Son nouveau roman, Le palais Mawal (Albin Michel) paraitra le 20 mars. L’histoire d’une famille divisée dans un Liban crépusculaire. Un texte poignant, lucide et humaniste.

Après le succès de son premier roman Fugitive parce que reine où elle dressait le portrait de sa mère, Violaine Huisman convoque cette fois la figure du père dans Les monuments de Paris (Gallimard). À travers l’histoire de cet homme haut en couleurs, à la fois philosophe et businessman, mais aussi de celle de son grand-père, ardent défenseur des Beaux Arts et artisan d’une politique culturelle nationale, c’est un pan entier de notre histoire commune qu’elle exhume…

…à l’instar de Rachida Brakni ! Dans Kaddour (Stock), son premier roman, elle raconte la vie de de son père, travailleur immigré, tiraillé entre son Algérie natale et son pays d’adoption, la France, et décédé durant la crise Covid. Au gré des souvenirs et des silences, elle restitue le destin d’une génération d’hommes et de femmes qui s’est sacrifiée pour offrir à ses enfants un avenir meilleur. Une génération broyée mais digne. Une génération d’invisibles.

…Autant de sujets qui entrent en écho avec le travail d’Annie Ernaux dont Rachida Brakni est d’ailleurs une admiratrice. Cette semaine, le comédien Thibault de Montalembert s’est rendu au Lycée Carnot dans le 17ème arrondissement. Il a fait lire à des élèves de seconde, inscrits à notre concours de lecture à voix haute, un extrait de La place (Gallimard) d’Annie Ernaux.

L'émission consacrera également un reportage au projet de la romancière Christine Angot. Bien que son oeuvre ait déjà fait l’objet de plusieurs adaptations au cinéma (Un amour impossible de Catherine Corsini, Pourquoi (pas) le Brésil de Laetitia Masson…) c’est la première fois que la romancière s’empare de la caméra. Dans Une famille, en salle le 20 mars, elle confronte notamment celles et ceux qui par leur silence, se sont parfois rendus complices de l’inceste dont elle a été victime à partir de ses treize ans.

Enfin, rien de mieux qu’un détour en librairie pour dialoguer et trouver des conseils avisés de lecture. Cette semaine, cap sur Maisons-Alfort, à « La Ruche », un lieu de rencontres mais aussi de formation pour les apprentis libraires. La Québécoise Isabelle Gagnon l’anime avec passion.

Rendez-vous ce mercredi 13 mars, à 21 h, sur France 5.

