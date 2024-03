Le meurtre d'une étudiante, marquée d'un symbole satanique sur le ventre

Ce détail mène le duo vers Baron Yeval, leader de l'Église de Satan. Kim, particulièrement intriguée par Yeval, poursuit ses investigations seule, s'exposant à des dangers spirituels face au charismatique gourou.

Hervé Bourhis, un fin connaisseur de la culture et de la musique des années 60, apporte à ses récits une authenticité captivante, enrichie par l'apport graphique à la fois rétro-pop et actuel de Lucas Varela.

Les éditions Dupuis nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né en 1974 à Touraine et résidant à Bordeaux, Hervé Bourhis a nourri sa passion pour la bande dessinée dès son plus jeune âge, se plongeant dans les œuvres de grands noms tels que Franquin, Goscinny et Kirby. Il consacre sa carrière à explorer les univers qui l'ont marqué pendant son adolescence à travers une méthode narrative unique, combinant textes et illustrations dans un style historico-pop. Son œuvre, Le petit livre rock, a rencontré un succès international, suivi par d'autres explorations culturelles.

Avec une quarantaine de bandes dessinées à son actif, que ce soit en solo ou en tant que scénariste, Bourhis a notamment créé Naguère les étoiles, une parodie de la saga de George Lucas, et Le Teckel, suivant les aventures de Guy Farkas. Ses collaborations s'étendent à des artistes comme Christian Durieux et Lucas Varela, avec qui il lance American Parano chez Dupuis, une série qui nous plonge dans l'Amérique des sixties et seventies à travers les yeux d'une inspectrice audacieuse.

Lucas Varela, né à Buenos Aires en 1971, a forgé sa carrière dans la presse, le graphisme et la BD avant de s'établir à La Maison des auteurs à Angoulême en 2012. Ses œuvres, incluant Paolo Pinocchio et Le Jour le plus long du futur, démontrent son talent dans la narration visuelle. Sa collaboration avec Bourhis sur American Parano marque une nouvelle étape dans sa carrière, alliant esthétique sixties et intrigue policière captivante.