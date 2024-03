Frantz Fanon, ou la lutte anticoloniale au XXe siècle

Ayant servi dans les forces de la France libre en Europe et en Afrique du Nord, puis poursuivi des études de médecine à Lyon, Fanon, un jeune psychiatre martiniquais doté d'un charisme et d'un talent exceptionnels, publie à 27 ans Peau noire, masques blancs, un texte visionnaire qui deviendra un classique incontournable.

Il enrichit sa pratique clinique à l'hôpital de Saint-Alban en Lozère, un lieu précurseur en matière d'innovations thérapeutiques, influençant sa vision d'une psychiatrie libératrice dédiée aux opprimés.

Sa lutte contre l'aliénation le conduit à Blida, en Algérie, à l'aube de la guerre d'indépendance. Là, il s'investit pleinement dans la lutte anticoloniale, d'abord à Tunis en mettant ses compétences médicales au profit du Front de libération nationale (FLN) et en devenant l'un de ses principaux porte-voix, puis comme ambassadeur itinérant en Afrique subsaharienne.

Emporté par une leucémie à l'âge de 36 ans, juste au moment de la publication de son ouvrage le plus reconnu, Les Damnés de la terre, Fanon laisse derrière lui un héritage intellectuel et politique qui continue de susciter de nombreuses interprétations et inspirations depuis six décennies.

Cette biographie, écrite avec finesse par Adam Shatz, explore avec précision et sensibilité le destin remarquable de Frantz Fanon.

Traduit par Marc Saint-Upéry.

Les éditions La Découverte nous en proposent les premières pages en avant-première :

Adam Shatz, éminent rédacteur en chef pour les États-Unis de la London Review of Books et collaborateur régulier de publications prestigieuses telles que la New York Review of Books, le New Yorker et le New York Times Magazine, et professeur invité au Bard College et à l'Université de New York, démontre l'importance et la pertinence continue de Fanon, dont les idées résonnent encore avec les enjeux actuels, le rendant une figure lue et honorée à l'échelle mondiale.