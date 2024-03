Carolyn et John, la malédiction Kennedy  

John est considéré comme l'homme le plus attirant de la planète par les médias américains, tandis que Carolyn, d'une beauté envoûtante et énigmatique, a inspiré Ralph Lauren à encourager ses designers à penser à elle lors de la création de leurs pièces. Leur union, célébrée dans l'intimité d'une île isolée, semblait sortie d'un conte de fées, avant de sombrer progressivement dans une tragédie marquée par la discorde, la drogue et l'infidélité.

Ignorant les signes avant-coureurs de leur destin tragique, John fait un dernier effort pour sauver leur mariage en invitant Carolyn à l'accompagner au mariage de sa cousine. Initialement réticente, elle se laisse finalement convaincre par sa sœur, et ensemble, ils s'envolent dans le ciel du crépuscule...

Stéphanie des Horts plonge une fois de plus dans l'univers fascinant des Kennedy, entourés de figures emblématiques des années 1990 telles que Madonna, Julia Roberts, Bill Clinton, Monica Lewinsky et Sharon Stone. C'est une époque de glamour, de chic et d'excès, le tout se déroulant à New York, la ville où tout semble possible.

Les éditions Albin Michel nous en proposent les premières pages en avant-première :

Stéphanie des Horts, écrivaine, journaliste et critique littéraire, a enrichi le monde littéraire avec une gamme variée d'œuvres, incluant des romans tels que La splendeur des Charteris, Le diable de Radcliffe Hall et Le bal du siècle ainsi que des biographies acclamées telles que La Panthère publiée chez JC Lattès, Le secret de Rita, sans oublier ses biographies hautement saluées de Pamela, Les Sœurs Livanos et Jackie et Lee.