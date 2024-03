Cent ans plus tard, un grand livre enfin traduit en français

L'histoire suit Marthe Gail, une femme qui oscille entre s'identifier à Dieu ou à Jésus-Christ, et est convaincue de la mort de son enfant. Entourée de l'obscurité, derrière des fenêtres grillagées et submergée par des voix incessantes, elle lutte contre la confusion du temps et la chute incessante de la neige, tandis que les médecins diagnostiquent sa souffrance comme une dépression dans l'hôpital psychiatrique de Gorestown.

Les patientes qui l'entourent, toutes aux prises avec leurs propres psychoses, deviennent tour à tour ses alliées et adversaires. Lorsque son mari vient lui rendre visite, lui apportant une mèche de cheveux de leur bébé, elle ne peut pas encore s'accrocher à ce souvenir.

Ce récit à la fois brut et poétique plonge au cœur de l'expérience de la maternité et du jugement porté sur les femmes, offrant une œuvre à la fois universelle et avant-gardiste.

Les éditions Robert Laffont nous en proposent les premières pages en avant-première :

Emily Holmes Coleman, née le 22 janvier 1899 à Oakland, Californie, et décédée en 1974 à New York, était une écrivaine américaine célèbre pour avoir consigné son journal intime tout au long de sa vie. Elle est l'auteure d'un roman unique, The Shutter of Snow (1930), inspiré de sa propre expérience en institution psychiatrique suite à une fièvre puerpérale et une dépression nerveuse, dépeignant la vie d'une femme après la naissance de son enfant.