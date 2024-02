Promenons-nous chez l'artiste

BONNES FEUILLES - Il s'agit d'une exploration intime à travers les rencontres avec l'entourage d'Olivier Debré et les récits révélant des facettes peu connues de son art – son amour pour l'architecture et sa recherche spirituelle – enrichie de souvenirs et de réflexions de l'auteur sur le monde de la peinture.

Explorer cet atelier secret, c'est saisir la manière dont l'art émerge d'un échange profond et passionné avec le monde naturel, entre les vastes horizons et les rives de la Loire. L'œuvre d'Olivier Debré se distingue par la sensualité de ses couleurs et l'exaltation vive de la création artistique.

Les éditions Arléa nous en proposent les premières pages :

Olivier Schefer est écrivain et philosophe. Il enseigne l’esthétique et la philosophie de l’art à l’Université Paris I. Éditeur et traducteur de l’oeuvre philosophique de Novalis, spécialiste du Romantisme allemand, il est l’auteur de la première biographie française de Novalis (Le Félin, 2011) et de nombreux essais dont Variations nocturnes (Vrin, 2008). Également co-auteur de La Forme poétique du monde. Anthologie du romantisme allemand (Corti, 2003), il a publié chez Arléa Un seul souvenir (2016), Une tache d’encre (2017), Conversations silencieuses (2019) et un premier roman, Un saut dans la nuit (2021).