Johnny Weissmuller, de la natation à Tarzan

Adolescent, il établit son premier record du monde de natation à seize ans, et à vingt ans, il remporte des médailles d'or aux Jeux Olympiques de 1924 à Paris, débutant ainsi une série ininterrompue de records mondiaux.

Sa transition vers le cinéma à trente ans le propulse au statut d'icône hollywoodienne, incarnant Tarzan à douze reprises jusqu'en 1948, avant de devenir Jungle Jim jusqu'en 1955.

Plus tard, à soixante-dix ans, le César Palace de Las Vegas l'engage pour le fameux cri de Tarzan, divertissant les clients de ses restaurants. Johnny Weissmuller décède le 20 janvier 1984 à Acapulco, isolé et souffrant.

Le roman Johnny Johnny de Frédéric Rossignol est une ode au rêve américain, illustrant comment le travail acharné et un brin de chance peuvent mener à une vie exceptionnelle.

À travers les hauts et les bas de la vie de Weissmuller, le livre explore les thèmes de la gloire, du déclin, et de la persévérance, offrant un récit de transformation, de succès olympique et cinématographique, et d'une vie marquée par l'adversité et le triomphe.

Les éditions Arléa nous en proposent les premières pages en avant-première :

Frédéric Rossignol, originaire et résident de Paris, est un professionnel polyvalent de l'audiovisuel reconnu pour avoir produit de nombreux courts métrages primés et diffusés à grande échelle. Influencé par sa culture franco-suédoise, héritée de sa mère, ainsi que par ses nombreux voyages et son amour profond pour le cinéma et la littérature, il s'est naturellement tourné vers l'écriture, créant poèmes, nouvelles et romans. Johnny Johnny marque son premier ouvrage qu'il partage avec le public.