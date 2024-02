Mireille choisit l'évasion plutôt que la soumission

Refusant de céder à ce qu'elle juge inhumain, injuste et insupportable, elle entreprend un voyage de liberté, au cours duquel elle rencontre Davia, une jeune fille captivée par l'élan vital et la quête de liberté de Mireille.

Sarah Vajda, reconnue pour sa prose incisive et ironique, empreinte parfois de nostalgie, mais toujours animée d'une énergie révoltée, crée en Mireille un personnage rebelle et captivant, à la croisée de Carmen et de Bovary.

À travers ce récit, l'auteure, ancienne metteuse en scène de théâtre et auteure de plusieurs romans et biographies, dont celles de Maurice Barrès et Jean-Edern Hallier, interroge la résignation de notre société et célèbre le pouvoir de l'individu face au destin apparemment inéluctable.

Les éditions du cherche midi nous en proposent les premières pages en avant-première :