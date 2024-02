Les peurs les plus intimes d'une jeune femme de Tel-Aviv

L'oeuvre débute par un échange entre Tohar et son meilleur ami, qui se mue progressivement en un monologue introspectif. À travers celui-ci, Tohar explore diverses questions existentielles et propres à sa génération, partageant ouvertement ses craintes et réflexions les plus personnelles.

Avec une voix qui résonne auprès de sa génération, elle capte avec authenticité et précision les émotions et sentiments intérieurs.

Les éditions Delcourt nous en proposent les premières pages en avant-première :

Tohar Sherman-Friedman est une artiste polyvalente israélienne, connue pour ses contributions en tant qu'autrice de bandes dessinées et illustratrice. Elle a obtenu son diplôme en communication visuelle du Shenkar College of Engineering, Art and Design.

En plus de son travail dans le dessin, Tohar est également tatoueuse. Originaire de Kedummim, une colonie en Cisjordanie, elle réside désormais à Tel Aviv avec son époux, Daniel. Ses œuvres les plus récentes ont été présentées dans le magazine Nashim et elle a illustré plusieurs livres pour enfants pour les éditions Tzameret et Orion.