En mars, Federico García Lorca nous berce

BONNES FEUILLES - Les mélodies apaisantes de l'enfance restent inoubliables. Pourtant, lors d'une conférence en 1928, un poète espagnol présente des chants d'une nature bien différente.

À rebours des douces berceuses européennes, ces chansons se chargent d'une tristesse profonde et d'une mélancolie éclatante. Les mères, cherchant à initier leurs enfants à la dure réalité, leur dévoilent les souffrances et tragédies de leur environnement.

Au lieu de leur peindre un monde idyllique, elles les préparent à affronter les rigueurs et adversités de l'existence. Bercer, est-ce affronter la vie ?

Les éditions Allia nous en proposent les premières pages, en édition bilingue, traduites de l'espagnol par Line Amselem :

Federico García Lorca (1898-1936), poète et dramaturge espagnol, est une figure emblématique de la Génération de 27, le groupe de poètes espagnols qui ont marqué la littérature du XXe siècle. Né à Fuente Vaqueros, Grenade, Lorca a marqué la littérature espagnole par son œuvre poétique et théâtrale, caractérisée par une sensibilité particulière pour les thèmes de l'amour, de la mort, de la passion et de l'identité.

Parmi ses œuvres les plus remarquées, on trouve le recueil de poèmes Romancero Gitano (1928) et les pièces de théâtre Bodas de sangre (1933), Yerma (1934) et La casa de Bernarda Alba (1936). Son engagement politique et social, ainsi que son homosexualité, ont fait de lui une figure controversée pendant la montée du franquisme en Espagne. García Lorca a été exécuté par les forces nationalistes au début de la Guerre Civile espagnole, devenant ainsi un martyr et une icône de la lutte contre l'oppression.

