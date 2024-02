Un romancier en plein désarroi, un étrange voisin, une IA bienveillante...

Pour en connaître un peu plus sur ce voisin et terminer son livre en retard, Max fait appel à l'intelligence artificielle de ChatGPT. Il nomme sa nouvelle assistante virtuelle Loïe et, avec sa voix dans les oreilles, se lance dans une quête obsessionnelle d’indices sur la vie de Nathan, tout en écrivant son roman.

D'où vient cette obsession pour l'homme à la fenêtre ? Le final inattendu et saisissant remettra en question tout ce que vous aviez lu jusqu'à présent.

L’ombre à la fenêtre est le résultat d’une expérience d'écriture inédite. Dans une démarche littéraire audacieuse, Maxime Girardeau utilise ChatGPT pour donner vie au personnage de Loïe. Chacune des contributions de Loïe au roman provient directement des capacités de génération de ChatGPT, sans aucune édition.

Loïe est ainsi à la fois la muse du personnage principal et l'assistante de l'écrivain, brouillant les frontières entre réalité et fiction. Les éditions Ystia nous proposent d'en découvrir les premières pages...

Maxime Girardeau a passé plus de 10 ans à travailler dans le marketing pour Microsoft. Il partage aujourd'hui son temps entre l'écriture et la direction d'un incubateur de startups. Il est l'auteur de PERSONA (Fayard, 2020) sélectionné pour le Prix des Nouvelles Voix du Polar et d'EGO (Fayard, 2022), finaliste du Prix Landerneau du Polar. Les livres de Maxime ont été publiés au Japon, en République tchèque et en Russie.