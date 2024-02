Rose, jaune-paillettes ou bleu-mer, une Marseille en force

BONNES FEUILLES - À travers les témoignages de trente-deux femmes, recueillis par la journaliste Margaux Mazellier, s'articule une narration de luttes variées pour améliorer la qualité de vie à Marseille.

Des initiatives comme le MLAC, le Drama Queer Football Club, le Planning familial, et les Cagoles de l'OM sont mises en lumière, illustrant la diversité des efforts déployés. Ces histoires, aussi vibrantes et diverses que la ville elle-même, reflètent l'âme et le caractère uniques de Marseille et de ses résidents.

Les éditions Hors d'Atteinte nous en proposent les premières pages :

Margaux Mazellier, une journaliste focalisée sur les thématiques de genre et de migrations, a suivi l'actualité marocaine et les enjeux migratoires de 2016 à 2018 depuis Casablanca, collaborant avec divers médias comme Tel quel, Jeune Afrique, Middle East Eye, Vice. À la fin de l'année 2019, elle retourne à Marseille et continue son travail journalistique, se concentrant cette fois plus spécifiquement sur les questions liées au genre.

