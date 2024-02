Marseille trop puissante. Cinquante ans de féminisme dans la ville la plus rebelle de France

Marseille a toujours été en résistance, mais passive. C'est pour ça qu'en arrivant à Marseille, certains ont le sentiment que les Marseillais ne font rien. C'est une posture assez colonialiste, comme si avant eux il n'y avait pas eu de salut. Or, avant eux, il y a eu une histoire. Du MLAC au Drama Queer Football Club en passant par le Planning familial et les Cagoles de l'OM, trente-deux femmes racontent à Margaux Mazellier, journaliste, comment elles ont tenté de rendre Marseille plus vivable pour ses habitant·es. Des récits hauts en couleurs, en voix, en personnages... à l'image de la ville qui les abrite.