XIII : 40 années d'amnésie

Cette année marque le 40e anniversaire de XIII, le célèbre amnésique du neuvième art, dont les aventures ont vendu près de 20 millions d'exemplaires. Créé par Jean Van Hamme et illustré par William Vance, XIII est un personnage qui nous emporte entre espionnage, guerilla et secrets d'État dans des aventures pleines de rebondissements.

La genèse de la série remonte au 13 décembre 1981, et malgré un démarrage modeste avec moins de 20 000 exemplaires vendus de son premier album, la série a rapidement gagné en popularité, dépassant les attentes de Van Hamme qui envisageait initialement seulement cinq tomes.

Avec le temps, XIII a prouvé son potentiel, notamment avec le troisième épisode "Toutes les larmes de l’enfer" qui a connu une rupture de stock et 16 réimpressions en 10 ans.

La série est désormais une légende internationale, traduite en 17 langues, confirmant que les craintes initiales de son créateur étaient infondées et que le public était loin de se lasser de ses intrigues captivantes.

Malgré les menaces constantes de mort et la chasse acharnée par des assassins cherchant à découvrir les secrets de sa mémoire, XIII reste un personnage captivant qui a conquis le cœur des lecteurs depuis plusieurs décennies. L'univers de XIII s'est considérablement développé, offrant une expérience riche et diversifiée sur plusieurs plateformes :

La série principale compte désormais 28 volumes, répartis entre le cycle initial de Jean Van Hamme et William Vance, et la suite par Yves Sente et Iouri Jigounov, avec la parution très attendue du tome 29 en octobre prochain.

La collection dérivée, XIII Mystery, enrichit l'univers en explorant en détail les personnages secondaires de la série principale, avec jusqu'à présent 13 tomes publiés.

Le 14e tome, intitulé Traquenards et sentiments et sorti en janvier, est une initiative personnelle de Jean Van Hamme qui offre aux fans des histoires courtes s'intégrant aux moments clés de la série principale, illustrées par des artistes de renom tels que Philippe Xavier, Iouri Jigounov, Callède, Henriet, Gontran Toussaint, et Mikaël.

Par ailleurs, le triptyque Jones, créé par Yann et Olivier TaDuc, plonge dans l'histoire d'un personnage crucial, le Major Jones, avec un premier tome sorti en octobre 2023 et un second attendu pour juin 2024.