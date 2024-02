France Culture : les chroniques du Pourquoi du Comment réunies

C'est cette quête qui anime les chroniques quotidiennes de « Le Pourquoi du comment » sur France Culture, dont ce livre constitue une compilation, offrant une boussole pour naviguer à travers les complexités de la vie et de la pensée humaine.

La philosophie nous permet de nous orienter dans l'existence, et inversement, notre vécu éclaire notre compréhension de la philosophie. Comment pourrait-il en être autrement ? Ce recueil assemble des réflexions portant sur le futur, le passé et le présent, destinées à un public large et varié.

Les éditions Flammarion nous en proposent les premières pages en avant-première :

Frédéric Worms, un éminent philosophe, est à la tête de l'École normale supérieure située rue d'Ulm. Reconnu pour son expertise sur l'œuvre de Bergson, il se concentre sur des thématiques de morale pratique. Parmi ses publications, on retrouve notamment Revivre et Penser à quelqu’un, parus aux éditions Flammarion en 2012 et 2014.