Dans le froid glacial du Groenland, des cicatrices psychologiques

BONNES FEUILLES - À l'arrivée des secours, un seul est retrouvé vivant, gravement brûlé et amnésique, sans aucun souvenir de l'accident ni des événements précédents.

Pour débloquer les souvenirs du survivant, l'armée fait appel à Jack Miller, un psychiatre de New York de renom, qui porte encore les cicatrices psychologiques de la Seconde Guerre mondiale et des tragédies personnelles subies.

Miller réalise rapidement que le soldat lui dissimule des informations, et que sa patience ne suffira pas à percer ces secrets. Dans l'atmosphère chargée de la guerre froide, où règnent la paranoïa, les secrets et les malentendus peuvent devenir des armes fatales, Miller et son patient vont bientôt en payer le prix.

Un thriller complexe, incisif, plongeant le lecteur au cœur des tensions de la guerre froide.

Les éditions Belfond noir nous en proposent les premières pages :

Simon Mockler a eu plusieurs carrières : il a été musicien, enseignant et fonctionnaire. Actuellement, il travaille comme expert en droit de la consommation et en marketing. Projet Iceworm marque ses débuts en tant que romancier. Simon Mockler réside au sud de Londres et maîtrise la langue française à la perfection.

