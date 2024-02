Des cendres dans la bouche : récits de passage

BONNES FEUILLES - Elle retrace leur enfance au Mexique, vécue dans la précarité chez leurs grands-parents, pendant que leur mère partait chercher une vie meilleure en Espagne.

L'histoire aborde les questions de classe et d'ethnicité du point de vue de ceux considérés comme des parias, dans un style dynamique et intense où les voix des personnages se mêlent à celle de la narratrice. Un récit de passage entre le Mexique et l'Espagne, vu à travers les yeux des démunis et des migrants.

Les éditions Mémoire d'encrier nous en proposent les premières pages :

Brenda Navarro, une sociologue et économiste engagée dans le féminisme, possède une maîtrise en études de genre, femmes et citoyenneté de l'Université de Barcelone. Son parcours professionnel est varié, ayant été rédactrice, scénariste, journaliste, et éditrice.

Engagée dans la cause des droits humains, elle a œuvré pour plusieurs ONG et est la fondatrice de #EnjambreLiterario, une initiative éditoriale dédiée à promouvoir les écrits féminins. "Maisons vides", son œuvre inaugurale publiée par Mémoire d’encrier en 2022, a conquis un public international en étant traduite dans une dizaine de langues et en remportant plusieurs distinctions.

Des cendres dans la bouche a été salué comme le meilleur livre de 2022 par les libraires de Madrid, et a gagné le prix Càlamo du meilleur livre de fiction 2022 ainsi que le prix Tous les livres - Les libraires recommandent de l'Association des Libraires d'Espagne pour l'année 2022.

