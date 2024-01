Quand Kafka écrivait son Journal intime...

BONNES FEUILLES - Une exploration de l'âme agitée d'un des plus éminents écrivains du XXème siècle. Franz Kafka (1883-1924), employé chez Generali Assurances, n'a publié qu'une infime partie de ses œuvres de son vivant. Ses écrits, imprégnés par la peur de la maladie et de la solitude, le désir mêlé à la crainte du mariage, le conflit avec son milieu familial et religieux et sa recherche de rédemption, se reflètent dans chaque page de son Journal.

Franz Kafka nous a uniquement laissé des œuvres fragmentaires, que ce soient ses romans, ses aphorismes ou ses journaux intimes. Malgré tout, leur inachèvement n'empêche pas des oeuvres fines, et une attention accordée au détail. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette intensité constamment brisée par l'insatisfaction, mais toujours ravivée par l'espoir, voire la conviction, de parvenir à une plénitude.

Les éditions Rivages nous en proposent les premières pages, traduites et préfacées par Pierre Klossowski :

Pierre Klossowski, d'origine polonaise et frère aîné du peintre Balthus, a grandi dans un environnement artistique et littéraire, influencé par des figures telles que Rainer Maria Rilke et André Gide. Après s'être impliqué dans la psychanalyse à Paris et avoir écrit sur le marquis de Sade, il noue une amitié significative avec Georges Bataille. Durant la Seconde Guerre mondiale, il étudie la théologie et s'engage dans la Résistance. Revenu à la vie laïque après la guerre, il publie en 1947 Sade mon prochain, un ouvrage marquant.

Son premier roman, La Vocation suspendue (1950), explore sa crise religieuse. Ses œuvres les plus notables incluent la trilogie Les Lois de l'hospitalité et Le Baphomet (1965), récompensé par le prix des Critiques. Pierre Klossowski a également contribué au cinéma, travaillant sur plusieurs films, dont Au hasard Balthazar, de Robert Bresson.

À partir des années 1980, il se dédie principalement au dessin, gagnant une reconnaissance croissante dans ce domaine, y compris le Grand Prix National des Lettres en 1981. Ses expositions ont été célébrées en France et à l'international.

