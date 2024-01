La soeur du Roi Soleil met le décor à l'envers

Quand on aime passionnément le football, d’aucuns disent qu’on n’est pas forcément amateur de livres, et plus largement de lecture. Mais, disons-le tout de suite : cela relève du préjugé le plus radical. Et l’on peut très bien à l’image d’un Albert Camus, remporter le Prix Nobel de littérature et trouver un très grand plaisir à jouer au football ou à regarder des matchs !