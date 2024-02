L'envers du Grand Siècle. Madame Palatine le défi au Roi-Soleil

En novembre 1671, dix ans après la prise du pouvoir par Louis XIV, la cour de France accueille Elisabeth-Charlotte, princesse palatine du Rhin, seconde épouse de Philippe, duc d'Orléans, le frère cadet du monarque. Spontanée et joyeuse, la jeune Allemande va bientôt faire entendre une voix dissidente dans le saint des saints, le clan très fermé du Grand Roi. La princesse sans façons déplaît souvent, mais elle ravit aussi son beau-frère par sa franchise et, pendant cinq décennies, s'établit entre eux un dialogue critique. A travers cette relation originale et méconnue, l'auteur nous entraîne dans une Atlantide engloutie : Versailles à son apogée, tout de hiérarchies sacralisées, de rites complexes et de valeurs souvent aux antipodes des nôtres. Ce portrait en creux du Roi-Soleil révèle aussi quelques attributs du pouvoir politique et social, à l'évidence plus intemporels. D'une plume légère et élégante, l'auteur raconte à travers cette curieuse complicité l'envers du Grand Siècle et les coulisses d'un monde disparu.