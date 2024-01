Sur France 5, Maria Casarès et Albert Camus, toi, ma vie

Le film nous immerge dans l'intimité de ces deux amants, liés par leur fascination mutuelle et par leur dévouement au théâtre, qui reste le cœur de leur relation. Leur histoire, marquée par une complicité et une passion partagée pour la scène, est racontée depuis leur première nuit ensemble le 6 juin 1944 jusqu'à la mort tragique de Camus en 1960.

"Nous disparus dans le mystère du monde"

Durant ces seize années, ils s'échangent plus de neuf cents lettres, exprimant un profond sentiment d'exil : l'Espagne pour Maria, qu'elle ne revisitera qu'après la mort de Franco en 1975, et l'Algérie pour Albert, son pays natal.

Les lettres illustrent l'âme de ces deux grands artistes, révélant comment leur amour se transforme en une relation plus profonde avec l'existence et le monde. Après la disparition de Camus, Maria Casarès trouve dans le théâtre non seulement un refuge mais aussi une source de reconstruction personnelle. Elle exprime : « Qu’est-ce que le théâtre ? C’est un miroir où l’on se regarde dans l’abîme et puis on s’y jette ».

Albert Camus écrit : « Un seul cœur aura battu en nous qu’on entendra encore, nous disparus dans le mystère du monde. »

Le film est produit par Marie Hélène Ranc et Vincent Sacripanti, écrit et réalisé par Elisabeth Kapnist, avec une musique originale de Jérôme Dédina. Les voix sont interprétées par Chloé Réjon (narratrice), Natalia Dontcheva (Maria Casarès) et Loïc Corbery de la Comédie-Française (Albert Camus), avec Marie-Hélène Carbonel comme conseillère historique.

Ce projet est supervisé par la direction des documentaires de France Télévisions, notamment

Antonio Grigolini, Catherine Alvaresse, Julie Grivaux au sein du pôle histoire culture, et avec la collaboration de Emmanuel Migeot, Nathalie Kaminsky et Clémence Coppey.

Ce documentaire offre donc un regard profond et nuancé sur la liaison entre Maria Casarès et Albert Camus, deux figures emblématiques de la culture et de la littérature, en mettant en lumière leur correspondance passionnée, leur engagement artistique et les défis personnels auxquels ils ont été confrontés.

Crédits photo : France Télévisions