La Patagonie et la Côte d'Azur, en thriller

BONNES FEUILLES - Cette infiltration a mené à un procès majeur qui a démantelé le puissant sénateur de Géorgie, King, mais a également entraîné la tragique mort de sa femme, tuée par des néonazis.

Cherchant la sécurité, Jacob s'est réfugié avec son fils dans un petit village provençal, Gourdon, sous une nouvelle identité, y vivant paisiblement. Cependant, dix ans plus tard, il est bouleversé par la nouvelle du décès simultané de toute sa famille aux États-Unis, des morts mystérieusement inexplicables et non reliées.

Avec l'aide de Bernard Solane, un vieux policier français anarchiste et épicurien, Jacob se lance dans une quête pour découvrir la vérité. Parallèlement, ils se heurtent à l'énigmatique Horloger, dont l'influence s'étend de la Patagonie à la Côte d'Azur, de la Louisiane à Bruxelles, et semble liée à la vie de Jacob.

L'Horloger est un thriller qui se déroule en Provence, à Bruxelles et sur d'autres continents, caractérisé par des personnages complexes et une intrigue à la fois sombre, humaine, violente et pleine de rebondissements.

Les éditions Héloïse d'Ormesson nous en proposent les premières pages :

Jérémie Claes, né en 1975, exerce en tant que caviste et est également chroniqueur pour la télévision belge. Partageant son temps entre Bruxelles et Namur, il retourne régulièrement en Provence, notamment à Forcalquier et à Gourdon, où ce dernier a passé ses vacances d'enfant. L'Horloger est son premier ouvrage en tant qu'écrivain.

