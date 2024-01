Ce tueur qui marque le dos de ses victimes d'étranges dessins...

BONNES FEUILLES - Sa vie bascule tragiquement quand Automnal, un tueur en série qui marque le dos de ses victimes de dessins énigmatiques, s'attaque à sa famille.

Vingt ans après, reconverti en enseignant, Bramard vit dans une vieille maison au cœur des collines du nord de l'Italie, et se livre à des ascensions nocturnes en montagne, flirtant dangereusement avec la mort. Sa quête de vengeance reste intacte, alimentée par les provocations d'Automnal qui lui envoie des extraits d'une chanson de Leonard Cohen, dix-sept lettres sur deux décennies.

Lorsque le tueur commet une erreur mineure dans sa dernière lettre, Bramard y voit une opportunité et se lance dans une chasse désespérée. Ayant toujours été devancé par Automnal, il espère cette fois-ci le capturer avec l'aide de Vincenzo Arcadipane, son élève et ami.

Dans cette quête, Bramard aspire à attraper son ennemi de longue date et à trouver enfin la paix.

Les éditions du Masque nous en proposent les premières pages, traduites de l'italien par Marianne Faurobert :

Né en 1971, Davide Longo est une étoile montante de la littérature italienne, remarqué par la critique et récompensé par plusieurs prix. Protéiforme, Davide Longo réalise des documentaires, écrit pour la radio et le théâtre, crée des livres pour enfants et enseigne l'écriture à la Scuola Holden de Turin. Parmi ses œuvres, on compte Un matin à Irgalem (La fosse aux ours, 2004), L’Homme vertical (Stock, 2013), et Le Mangeur de pierres (Glénat, 2021). L’Affaire Bramard et Les Jeunes Fauves sont les deux premiers volumes de sa série de romans policiers situés dans le Piémont.

