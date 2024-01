Après un crash, il y a des ombres

BONNES FEUILLES - ... Barnes pressent rapidement que cet événement va amener de futurs problèmes. Arrivé sur les lieux, il y trouve un cargo déserté, sans pilote ni chargement, mais avec le corps d'un jeune homme noir, fils d'Ed Bellamy, un vétéran et professeur estimé de Oak Island.

L'enquête de Winston se complique avec l'intervention de Bradley Frye, son adversaire aux élections et sympathisant du Ku Klux Klan, et l'arrivée d'un agent du FBI.

Parallèlement, Winston doit gérer ses tracas personnels : sa femme malade qui le pousse à ne pas se représenter et sa fille Colleen, déprimée, qui vient séjourner chez eux.

Alors que la ville est plongée dans des tensions raciales et familiales, Winston, un shérif vieillissant et intègre, doit faire face à ces défis. Wiley Cash, dans la veine de grands écrivains du Sud comme James Lee Burke ou Pat Conroy, offre un roman captivant sur les thèmes du racisme, du pardon et de la mémoire.

Les éditions du Seuil - collection Cadre noir nous en proposent les premières pages, traduites de l'anglais (américain) par Jacques Collin :

Wiley Cash, natif et résident de Caroline du Nord, est professeur de littérature à l'Université d'Asheville. Il est l'auteur quatre romans, dont Un pays plus vaste que la terre et Les chemins de la rédemption, publiés en France par Belfond. Ajouté au genre romanesque, Wiley Cash écrit des nouvelles et des essais. Lauréat de plusieurs prix littéraires, Wiley Cash est considéré comme une figure majeure de la littérature du Sud aux États-Unis. Les Ombres de Oak Island lui a notamment valu le Southern Book Prize for Fiction pour la troisième fois.

