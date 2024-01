Préférez-vous la vie d'en bas ou d'en haut ?

BONNES FEUILLES - Un soir ordinaire à Londres, Richard Mayhew tombe sur une jeune fille blessée, gisant sur le trottoir, implorant de ne pas être emmenée à l'hôpital. Elle disparaît mystérieusement le lendemain. Suite à cet événement, la vie de Richard bascule : sa fiancée le laisse, son existence semble effacée au travail, certains ne le reconnaissent même plus. Comme si le monde s'était renversé.

Il découvre alors l'existence d'un Londres caché, la « ville d'En Bas », un univers souterrain peuplé par des êtres d'une époque révolue, invisibles pour la plupart des gens. Ce monde souterrain est structuré, hiérarchisé, et dominé en partie par les rats. N'ayant plus de liens avec le monde « d'En Haut », Richard se lance dans l'aventure des profondeurs...

Ce récit a été récompensé par le Prix Julia Verlanger en 1999.

Les éditions du Diable vauvert nous en proposent les premières pages, traduites de l'anglais par Patrick Marcel :

Écrivain éminent et diversifié, Neil Gaiman est l'une des figure majeures du fantastique anglo-saxon contemporain. Parmi ses œuvres les plus remarquées outre Neverwhere, l'on compte, adaptées au cinéma Miroirs et fumées (Smoke and Mirrors, 1998), American Gods (2001, récompensé par les Prix Hugo, Bram Stoker et Locus fantasy en 2002) et De bons présages (Good Omens, 1990), coécrit avec Terry Pratchett. Récompensé par les prix Hugo, Nébula, Bram Stoker, SFX, Haxtur et Locus, ses œuvres sont traduites de plusieurs langues.

