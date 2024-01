La poésie en prose du Prix Goncourt 2018 Nicolas Mathieu

BONNES FEUILLES - Nicolas Mathieu, dans son recueil de poèmes en prose, présente cette thématique sous forme de microfictions brillantes et ardentes, compilées au fil du temps sur Instagram. Ces écrits illustrent l'amour passionné, né de la rébellion contre toutes formes d'oppression.

Mathieu dépeint un univers où coïncidences, analogies, et trivialités se muent en trésors : des villes aperçues, la mer, les rencontres et les nouveaux départs, la détresse et la joie, le bonheur éphémère, les saisons, les matins au lit et les dîners inachevés, les lendemains de fête, l'attente, l'abandon, l'enfance, et l'inéluctable fin.

Ce recueil narre des détresses, des émerveillements, l'épreuve des corps et la marque indélébile de l'amour pour un père, une femme, un enfant : les fragments d'un monde qui résiste encore à l'absence et à l'oubli.

Au cours des cinq ou six dernières années, j’ai publié un certain nombre de textes sur Instagram qui furent à la fois des lettres d’amour, des poèmes, le laboratoire de roman, et peut-être même la version la plus condensée de mon écriture. La plus lyrique aussi, celle qu’on cache. Sauf que c’est précisément celle-là que j’ai exhibée, sur les réseaux, par manie plus que par choix. Disons que tout dans l’écriture ne se décide pas. Dans ce livre, j’ai voulu, avec l’aide d’Emmanuelle Lê, rassembler ces textes, les organiser de sorte qu’ils demeurent quelque part, qu’ils se donnent de la force, que la composition d’ensemble fasse rejaillir sur chacun un peu de la nécessité qui l’avait suscité au départ, loin du flux et de l’oubli, des satisfactions fugitives qui règnent sur les réseaux sociaux.

Les éditions Actes Sud nous en proposent les premières pages :

Nicolas Mathieu est né en 1978, à Épinal. En 2014, il publie son premier roman, Aux animaux la guerre, et reçoit le prix Erckmann-Chatrian, le prix Transfuge du meilleur espoir Polar et le prix Mystère de la critique. En 2018, son deuxième roman, Leurs enfants après eux, est récompensé par le prix Blù Jean-Marc Roberts, la Feuille d’or de Nancy, le prix des Médias France Bleu-France 3-L’Est Républicain, le prix du deuxième roman Alain Spiess-Le Central et le prix Goncourt. Il publie Rose Royal en 2020 et Connemara en 2022.

Le travail d'Aline Zalko s’articule entre dessin et peinture, avec pour thèmes principaux l'éphémère, la métamorphose avec une prédilection pour la représentation de l’imagerie féminine dans la culture pop et pulp, les portraits d’adolescents, la représentation d’une nature puissante, ainsi qu’une certaine fascination pour les flammes. Aline Zalko présente régulièrement son travail en galeries et dans les salons d’art contemporain, et collabore également avec des maisons d’édition, des maisons de luxe ou encore pour la presse française et internationale.

