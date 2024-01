Lucie Adelsberger, de la pédiatrie aux camps nazis

BONNES FEUILLES - Elle décline une offre d'emploi aux États-Unis pour s'occuper de sa mère malade et est déportée à Auschwitz en 1943, où elle travaille sous la direction de Mengele avant d'être transférée à Ravensbrück. Après la guerre, elle déménage à New York, poursuivant sa carrière scientifique et médicale jusqu'à son décès en 1971.

Dès 1946, Adelsberger commence à rédiger ses mémoires, publiés en 1956. Elle y décrit les humiliations et l'atmosphère oppressante des mois précédant sa déportation à Berlin en 1942-1943, ainsi que sa survie dans les camps. Son récit inclut des descriptions indirectes de personnes comme Mengele, le « médecin chef », et des portraits plus chaleureux, comme ceux de jeunes filles de 14 ans agissant en tant que mères et grand-mères, ou des anecdotes sur un dentiste et des danseuses du ventre tziganes. Le livre, organisé en courts chapitres centrés sur des individus ou des événements, a été traduit en anglais (États-Unis) en 1995.

Les éditions Anne Carrière nous en proposent les premières pages, traduites de l'allemand par Jean-Pascal Auvray :

Jean-Pascal Auvray est professeur agrégé d’histoire, engagé depuis plus de quinze ans dans le concours national de la Résistance et de la Déportation, coauteur avec un déporté de Sachsenhausen d’un livre de témoignage : C’était la nuit, Pedro Martin, résistant-déporté, aux éditions Cahiers du Temps, préfacé par Thomas Fontaine, traduit depuis en espagnol.

