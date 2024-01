Vie ? ou théâtre ?, de Charlotte Salomon : une nouvelle édition et un docu

En 2024, les éditions Le Tripode promettent « une nouvelle édition de l'œuvre monumentale de Charlotte Salomon », Vie ? ou théâtre ?, que la maison avait proposé en 2015, dans un imposant ensemble de plus de 4 kilos, aujourd'hui épuisé.

En attendant cette réédition, il sera possible de se replonger dans l'univers artistique de la jeune femme avec Charlotte Salomon —La jeune fille et la vie, un documentaire de Delphine et Muriel Coulin coproduit par ARTE France et Les Films du Poisson.

En 1943, à Nice, Charlotte Salomon, une jeune femme juive allemande, se présente chez un médecin et lui confie un carton. À l'intérieur, il découvre quelque 1 300 gouaches, réalisées entre 1940 et 1942, accompagnées de textes et d'indications musicales comme pour un livret d'opéra qu'elle a intitulé Vie ? ou théâtre ?. Dans ses peintures, à la manière d'un roman graphique, Charlotte Salomon raconte l'histoire de sa famille de 1913 à 1940 : sa jeunesse à Berlin, la montée du nazisme et des persécutions antisémites, son histoire d'amour avec un professeur de musique, puis son exil en France, où elle a rejoint ses grands-parents maternels, réfugiés dans le Midi avant que la guerre n'éclate. – Synopsis du documentaire

En 1h12, les réalisatrices Delphine et Muriel Coulin filment l'œuvre graphique de Charlotte Salomon, en ponctuant l'ensemble d'archives et d'interventions de sa famille, grâce aux voix de Vicky Krieps, Mathieu Amalric, Hanna Schygulla, Catherine Ringer et André Wilms.

Le film sera diffusé sur Arte, le jeudi 25 janvier 2024 à 23h15, et disponible sur arte.tv du 18 janvier au 24 mars 2024.

Photographies : © Les Films Du Poisson