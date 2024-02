Toutes nos âmes sombres

Julien Georget est un lieutenant de gendarmerie dévoré par l'ambition, qui rêve de se distinguer dans une affaire de meurtre troublant la tranquillité de sa petite ville. Son adjoint, Dylan, enquête sur un cas qui semble anodin mais qui va bientôt révéler des mensonges et secrets profondément enfouis.

Le récit se complexifie avec l'histoire de Kevin, un lycéen brillant écrasé par les attentes familiales, qui découvre sa mère inanimée après une tentative de suicide. Son père, une figure politique locale, est menacé et sa position devient précaire.

Sarah Bordy plonge ses lecteurs dans une atmosphère à la fois sombre et réaliste, explorant les intrications de la justice et les complexités de l'âme humaine. Avec son expérience d'avocate, elle tisse habilement les histoires de ces personnages, tous confrontés à leurs propres démons, au silence et aux non-dits. Elle explore la façon dont les individus peuvent être entraînés dans une spirale de violence, illustrant la cruelle réalité d'une justice parfois défaillante.

Les éditions du Gros Caillou nous en proposent les premières pages en avant-première :

Nos Âmes Sombres est plus qu'un simple roman noir ; c'est une immersion dans la complexité des émotions humaines et les conséquences de nos actes. La plume de Sarah Bordy rend ce premier roman captivant et poignant. Né en Franche-Comté en 1992, Bordy a passé son enfance immergée dans les livres, et son expérience professionnelle dans le droit l'a conduit à une réflexion profonde sur la violence et la maltraitance, thèmes centraux de ce roman. Ce livre est une exploration fascinante des jeux de pouvoir, de l'ambition, de la jalousie, et de la culpabilité dans le cadre d'une enquête complexe et multiforme.