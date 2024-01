L'histoire des grandes familles juives qui ont fait Wall Street

BONNES FEUILLES - L'auteur ranime l'épopée de ces hommes venus d'Allemagne ou de Suisse tout au long du XIXème siècle, les Goldman, les Sachs, les Lehmann, les Seligman, les Schiff, les Guggenheim, qui furent d'abord colporteurs, puis marchands, courtiers en coton enfin banquiers, donnant un essor à la place financière de New York.

Une réussite qu'ils disputeront aux vieilles familles protestantes américaines d'origine anglo-saxonne ou hollandaise, les Roosevelt, les Goelet et, bien sûr, les Pierpont Morgan ou les Rockefeller, appelés les WASP.

Les éditions Exils nous en proposent les premières pages, traduites de l'anglais par Pierre de Longuemar :

Stephen Gardner Birmingham (1929-2015) est connu pour des histoires sociales de riches familles américaines avec des travaux portant notamment sur l'ethnicité, les afro-américains et les juifs. À ce titre, Our Crowd fait partie d'une trilogie avec The Grandees et The Rest of Us. Il a également publié plusieurs romans sur la classe sociale supérieure.

