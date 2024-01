Notre monde. Histoire des grandes familles juives de New York

"Our Crowd", cette histoire des grandes familles juives qui ont fait Wall Street, a été un grand succès outre-Atlantique lors de sa publication en 1967. Le talent de l'auteur, romancier et historien, est de nous faire revivre l'épopée de ces hommes venus d'Allemagne ou de Suisse, les Goldman, les Sachs, les Lehmann, les Guggenheim, qui furent tout d'abord colporteurs, puis marchands, enfin banquiers, donnant un essor considérable à la place financière de New York.