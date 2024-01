Dans le fossé, un very bad trip bosniaque

BONNES FEUILLES - Mais en Bosnie, on n’échappe pas à sa famille, et encore moins aux injonctions du type : « File au village assister aux obsèques de la tante Stana, et ouvre grand tes oreilles si ça parle d’héritage... »

Résultat des courses, voilà la narratrice gisant dans un fossé boueux, d’où elle nous raconte cet enterrement catastrophique et l’histoire hilarante de ses mésaventures.

Ça démarre par un roadtrip déjanté avec le cousin Stojan au volant de sa vieille Golf déglinguée suivi d’une piteuse tentative de suicide, la convocation au commissariat de toute l’assemblée scandalisée, pour finir sous des trombes d’eau apocalyptiques...

Complètement fou et parfaitement maîtrisé, Dans le fossé rebondit entre saga familiale et conte horrifque de série B, sur fond d’humour noir et d’auto-dérision.

Ce premier roman est aussi la métaphore d’une génération coincée entre un passé qui ne passe pas et un présent sans avenir. Une sorte de Very Bad Trip à mi-chemin entre Emir Kusturica et Gustave Kervern - Benoît Delépine. Farfelu, absurde, délicieusement réjouissant.

Les éditions Zulma nous en proposent les premières pages (traduites du du serbo-croate par Chloé Billon) :

Sladjana Nina Perković est née en 1981 à Banja Luka en Bosnie-Herzégovine. Elle double ses études de journalisme en Bosnie d’un cursus en communication politique à la Sorbonne, et travaille pour plusieurs médias ex-yougoslaves, The Guardian et l’émission de TV française « Échappées belles ». Co-lauréate du Prix européen du journalisme 2021 pour son travail sur le projet Sisters of Europe, elle partage sa vie entre Banja Luka et Paris. Dans le fossé est son premier roman, qui a reçu la mention spéciale du Prix de littérature de l’Union Européenne. Il figure aussi dans la sélection du Prix Meša Selimović.

