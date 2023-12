Homme-loup parti en stop, Steppe by steppe

BONNES FEUILLES -

« Tout commence par une voix intérieure, un murmure à peine audible dans la cacophonie d’une vie moderne bien remplie. À 25 ans, mon parcours estudiantin derrière moi, je me lance, dès le début de l’automne, dans un voyage initiatique singulier : rejoindre l’Asie Centrale, aux portes de la Chine, uniquement en autostop et grâce à l’hospitalité des habitants. Mon rêve ultime est de chevaucher ces vastes immensités inhabitées d’une beauté époustouflante. »

20 000 km, 16 pays, 200 véhicules, 80 jours... C'est le moment pour embarquer vers ce tour du monde initiatique, aventure extraordinaire qui fait revivre le défi d'un jeune diplômé en quête de sens :

« Au fil des rencontres et des expériences, je vais apprendre à me faire confiance et découvrir des ressources insoupçonnées. Des collines des Balkans jusqu’aux steppes désertiques, en passant par le Caucase et les plateaux d’Anatolie, je vous invite à découvrir une aventure humaine, saupoudrée d’anecdotes frissonnantes et de haltes introspectives car, pendant que mon corps se déplace géographiquement, mon esprit, lui, chemine. Une incertitude persiste cependant : arriverai-je à rallier à temps ces fameux pays en « -stan » avant le début d’un hiver continental qui s’annonce particulièrement rude ? »

Les éditions Flammarion nous en proposent les premières pages :

Vianney de Boisredon est diplômé d’une licence en politique, philosophie et économie de l’Université d’Exeter (Angleterre) et d’un master en management de l’ESCP. En 2021, à l’âge de 23 ans, ce passionné de voyages se lance dans une transatlantique à la voile du Mexique jusqu’en France avec deux coéquipiers. L’année suivante, il entreprend un périple seul de France jusqu’en Asie centrale uniquement en autostop et chez l’habitant.

