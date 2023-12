Ricardo supplie sa sœur Hillis de se sacrifier

BONNES FEUILLES - Voici l'histoire de Hillis, une jeune femme qui expérimente sa mort à plusieurs reprises, tout en planifiant sa vengeance.

Ricardo, un noble, supplie sa sœur Hillis de se sacrifier pour sauver leur demi-sœur, Gabrielle, avec qui elle ne partage pas la moindre goutte de sang.

Hillis comprend alors qu'elle n'a jamais été autant aimée que cette dernière. Après être morte sept fois, et pour tenter d'échapper à son tragique destin, la douce et timide Hillis laisse place à une version d'elle implacable et avide de vengeance.

Les éditions K-Books nous en proposent les premières pages, traduites du coréen :

Les scénaristes Kin et Yong Doosik, et le dessinateur Mingsung sont nés et résident en Corée du Sud.