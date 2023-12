Entreprises responsables et engagées : les 2 guides ultimes

BONNES FEUILLES - Dans son premier ouvrage La Quête de l'entreprise rayonnante, Bruno Rost propose un système de management cohérent, expérimenté dans sa propre entreprise, PME industrielle innovante et exportatrice. Des exemples concrets et éprouvés viennent illustrer une vision globale d’un management qui prend en compte les enjeux économiques, humains et environnementaux.

Le second ouvrage, Entreprises Rayonnantes, est moins théorique, plus concret, et porte un intérêt plus spécifique sur le vécu en entreprise de 12 hommes et femmes. Accompagné de photographies capturées par Jean Lecourieux-Bory, le livre donne à voir des sociétés de 15 à 1500 salariés, dresse un panorama des pratiques, d'exemples concrets, de l’optimisme, le tout rythmé par des photographies originales.

Ce sont deux objets relativement accessibles et destinés à tous les managers. Témoignages pour les chefs et cheffes d’entreprises, les dirigeants et les dirigeantes, les cadres, les managers, les personnes étudiantes ou encore les startupers. En fin de lecture, on trouve une synthèse générale des bonnes pratiques, qui font de ces livres de véritables guides pour personnes débutantes comme confirmées.

Les éditions Rayonnantes nous proposent les premières pages (La Quête de l'Entreprise rayonnante, janvier 2024):

Multi-entrepreneur, conférencier, comédien, auteur de pièces de théâtre, Bruno Rost a été récompensé par le monde professionnel, notamment comme l'un des entrepreneurs de l’année en 2008 et 2009. Il se consacre aujourd’hui à l’écriture de livres de management. Il est à l'origine du concept d’Entreprise Rayonnante.

Jean Lecourieux-Bory raconte des histoires en utilisant son art, la photographie. Après une vie de chef d’entreprise, il a choisi l’image pour traiter avec malice des thèmes de société. Le monde de l’entrepreneuriat est un de ses sujets de prédilection. Sa série « Petit Patron » l’a fait connaître du grand public.