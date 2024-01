La quête de l'Entreprise Rayonnante

Une Entreprise Rayonnante ? Un management participatif, des valeurs puissantes, un zeste de bonheur au travail, et surtout, une grosse dose de bon sens ! L'auteur propose un système de management cohérent, expérimenté dans son entreprise, PME industrielle innovante et exportatrice. Une vision augmentée de la RSE. Des exemples concrets et éprouvés viennent illustrer une vision globale d'un management qui prend en compte les enjeux économiques, humains et environnementaux. Un ouvrage à la fois sérieux et souriant, à dévorer par tous les managers... et ceux qui sont managés ! Un témoignage inspirant, pour les chefs d'entreprises, les dirigeants, cadres, managers, étudiants ou startupers. En fin d'ouvrage, une synthèse des bonnes pratiques fait aussi de ce livre un guide simple et concret à l'attention de toutes les organisations, petites ou grandes.