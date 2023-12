Ni Xochitl, Ni Kuikatl : poèmes nahuatl

Une appellation qui fait du poétique un instant éphémère de beauté et de vérité symbolisé par la fleur et le chant. C’est une élévation, un jaillissement qui est exprimé. La fleur se dresse vers le ciel et le chant s’envole dans les airs.

Au cœur de ce continent littéraire encore trop méconnu, la poésie n’est pas cette activité d’écriture à la fois solitaire et tournée vers la beauté ; elle se déploie avant tout grâce au chant, et est intimement liée à la végétation alentour, aux fleurs. Les mots et leurs associations sont à imaginer comme un épanouissement floral, le poème comme un bouquet de mots à chanter vers le ciel.

Afin de plonger en profondeur dans la poésie nahuatl et être en mesure d’explorer ce continent littéraire, le livre Le Chant des fleurs rassemble 50 poèmes contemporains. Ils sont tous écrits par Mardonio Carballo, avec la complicité de Fernando Laposse.

L'Institut du Tout-Monde, la Maison de l'Amérique latine et JBE Books vous convient par ailleurs à une soirée le 10 janvier à 19h, à l’occasion de la parution de l’ouvrage Le Chant des fleurs, vertige poétique entre livre d’art, littérature et chant.

JBE Books nous en proposent les premières pages, à découvrir dans quelques jours :

Un voyage en terre poétique nahuatl, en compagnie d'Alberto Manguel, Mardonio Carballo, Sylvie Séma Glissant, Patrick Saurin, Axelle de Buffévent, Caroline Bianco et David Desrimais.

De passage en France pour la première fois, Mardonio Carballo fera résonner la langue nahuatl. L’écoute de ce chant et de cette poésie offre un déplacement dans le temps et l’espace très spectaculaire, une rupture entre le séculaire et le contemporain. Au cours de la discussion qui suivra, Alberto Manguel évoquera le chant et les fleurs dans la littérature mondiale.