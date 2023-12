L'emprise, fléau des temps modernes

BONNES FEUILLES - Lilja, 20 ans, est amoureuse. Il est plus âgé et il est beau. C’est un intellectuel qui cite Derrida. Il est aussi infidèle et narcissique et impose rapidement une relation toxique à la jeune fille, prête à tout accepter pour le garder.

Dans une prose viscérale et poétique, Magma dépeint la situation d’emprise dans laquelle se retrouve piégée une jeune femme au cœur tendre qui ne cherche qu’à aimer et être aimée.

À l’ère d’une banalisation de la pornographie, Thóra Hjörleifsdóttir illustre habilement dans ce premier roman, l’incapacité de notre société actuelle à reconnaître les premiers symptômes de l’abus dans une relation amoureuse.

Les éditions Agullo nous proposent les premières pages, traduites de l'islandais par Jean-Christophe Salaün :

Thóra Hjörleifsdóttir, née en Islande, est membre du collectif féminin d’écriture Imposter Poets, avec lequel elle a déjà publié deux recueils de poèmes. Son premier roman, Magma, s’est directement retrouvé en tête de la liste des best-sellers en Islande à sa publication.

Le roman a suscité des discussions et des débats parmi les personnes de tous les sexes dans la société islandaise et a été décrit comme un livre important et incontournable.